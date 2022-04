x x

CERIANO LAGHETTO – Momenti di spensieratezza e divertimento per gli ospiti del Centro diurno disabili “Il Faro” di Cogliate e per bambini e ragazzi dell’Ucraina che sono ospitati in famiglia a Ceriano Laghetto e a Cogliate, che giovedì mattina sono stati accolti al luna park di San Damiano.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Ceriano Laghetto grazie alla collaborazione della famiglia De Bianchi, titolare dell’autopista presente in piazza a San Damiano. Dopo le iniziative di raccolta beni di prima necessità, tramite l’assessorato alla Protezione civile, inviati ai campi profughi sui confini con l’Ucraina, l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha voluto dare un piccolo segnale di vicinanza ai bambini che in queste settimane hanno raggiunto il nostro Paese dall’Ucraina e sono ospiti di famiglie a Ceriano e a Cogliate.

“Con le due raccolte organizzate in piazza dalla Protezione civile di Rovello Porro e Ceriano Laghetto, abbiamo inviato due carichi di aiuti a Lublino, dove è stato istituito un campo profughi dove si presentano mediamente 1500 persone ogni giorno, a volte fino a 3000 – ha spiegato l’assessore Antonio Magnani – Siamo in contatto con la Protezione civile di quella città, che ci ringrazia per i primi aiuti e ci segnalerà ulteriori richieste”. Per i bambini e i ragazzi dell’Ucraina che in queste settimane hanno raggiunto parenti nelle case di Ceriano e Cogliate, c’è stata invece un’apertura straordinaria delle giostre, con la possibilità di divertirsi sull’autopista. L’evento è stato aperto anche agli ospiti del Centro diurno disabili “Il faro” di Cogliate, che sono arrivati al luna park con i loro accompagnatori, per trascorrere un paio d’ore di grande divertimento, tra scontri sull’autopista, musica, balli di gruppo e zucchero filato. Con loro c’erano anche gli assessori comunali di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo e Romana Campi e l’assessore di Cogliate Oriano Campi con la consigliera comunale Paola Gotta.

“E’stata una mattinata molto coinvolgente e gratificante, resa possibile dalla sensibilità dimostrata dalla famiglia De Bianchi che voglio ringraziare sentitamente per questa proficua collaborazione oltre che per i biglietti omaggi donati agli alunni di tutte le scuole cerianesi” ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Dante Cattaneo.

