SARONNO – Si è tenuta nel pomeriggio di ieri 13 aprile la premiazione delle classi vincitrici del contest “Ecoscuola Saronno”, il quiz game sull’ambiente promosso dall’Amministrazione comunale, insieme ad Amsa e A2A e rivolto agli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado.

Dopo aver svolto una fase di allenamento attraverso quiz online, a metà marzo si è tenuto il contest vero e proprio, che ha visto i ragazzi impegnati nei quesiti proposti, ciascuno propedeutico al punteggio conclusivo.

Le classi saronnesi che hanno aderito sono state 44, dieci della scuola primaria e 34 della scuola secondaria di primo grado, per un totale di quasi un migliaio di alunni coinvolti.

Le “eco-classi” premiate ieri sono state la 1°C della scuola secondaria di primo grado Aldo Moro, la 1°A della scuola secondaria di primo grado Aldo Moro e la 2°C della scuola secondaria di primo grado Collegio Castelli. Un premio speciale per la migliore classificata delle scuole primarie, la 3°A della Vittorino da Feltre. “Siamo molto soddisfatti per questa prima edizione del contest che aveva lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche ambientali, perché scuola, istruzione e rispetto per il territorio che ci circonda vanno di

pari passo – commentano gli assessori Gabriele Musarò e Franco Casali, presenti alla premiazione – Ringraziamo le scuole che hanno aderito, gli insegnanti e gli alunni stessi, che hanno dimostrato conoscenza di argomenti cari e prioritari per la nostra Amministrazione

comunale”. Al termine della premiazione, il breve spettacolo per i più piccoli.