SARONNO – Grave malore oggi pomeriggio alle porte del quartiere Prealpi: poco prima delle delle 17,30 una 73enne si è accasciata al suolo per strada. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno subito contattato il numero unico per le emergenze. Capendo la gravità della situazione il personale della centrale operativa Areu ha inviato sul posto oltre all’ambulanza della Croce Rossa di Saronno anche l’autoinfermieristica di Misinto.

Non solo è accorsa, allertata dalla centrale operativa di piazza Repubblica, anche una pattuglia della polizia locale di Saronno che ha provveduto a chiudere la zona al traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. Il personale sanitario ha prestato le cure alla donna per poco meno di un’ora prima di predisporre il trasferimento all’ospedale di Legnano in codice rosso.

(foto archivio)

