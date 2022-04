x x

SARONNO – “Lo scorso 12 aprile ho accettato le dimissioni del presidente della Fondazione Focris, Tommaso Mascarello. L’ho ringraziato per il lavoro svolto sia con il CdA che con la struttura che gestisce la rsa, ad iniziare dal direttore generale e dal direttore sanitario”. Così la nota del sindaco, Augusto Airoldi, riguardo il passaggio di consegne alla casa di riposo sovracomunale di via Don Volpi. C’è infatti già anche il nome del nuovo residente; si tratta di Stefano Barcellini.

“Mascarello ha operato in un periodo reso particolarmente complesso dalle ripetute ondate dell’infezione da covid che ha avuto nei soggetti anziani e fragili un target particolarmente esposto e che ha richiesto grandi attenzioni nella gestione della struttura e causato ricadute significative sul piano economico. Ora che la fase acuta e conseguentemente più rischiosa, appare superata, l’avvicendamento ai vertici del CdA può avvenire con maggiore tranquillità.Con l’obiettivo di dare massima continuità alla presidenza del CdA della Fondazione Focris, provvederò, già in giornata, alla nomina del nuovo presidente nella persona di Stefano Barcellini, già membro del consesso per il Comune di Saronno. A lui, all’intero CdA e al management della rsa vanno i miei migliori auguri uniti alla richiesta del massimo impegno per il migliore servizio agli ospiti della struttura intercomunale”. Questo comunicato, viene precisato dal Comune, “è diffuso congiuntamente a quello del Presidente uscente per scelta condivisa”.

(foto archivio: la casa di riposo Focris)

14042022