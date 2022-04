x x

GERENZANO – “Via crucis per le strade della nostra comunità di Gerenzano: non manchiamo di partecipare con devozione a questo gesto di Fede e di manifestarla con segni di affetto addobbando finestre, portoni, cortili lungo il percorso dove passa la santa croce!” Così i responsabili dell’oratorio San Filippo Neri che invitano tutti i cittadini a prendere parte alla via crucis e ad rendere più belli portoni e facciate delle loro case dove passerà il corteo religioso.

Venerdì 15 aprile la partenza è prevista alle 20.45 da piazza De Gasperi, il percorso toccherà via Einaudi, via I maggio, via Alfieri, via Parini, via Quarto dei mille, via San Gabriele del Carso, con ritorno in piazza De Gasperi alla chiesa parrocchiale.

