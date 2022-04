x x

ADRO – Stasera, venerdì 15 aprile, al nuovo palasport di Adro nel Bresciano, l’Az Robur Saronno si è aggiudicata la finalissima della Coppa Lombardia di pallacanestro maschile, battendo il Pizzighettone. Una gara sostanzialmente a senso unico, con i saronnesi a tenere sempre il controllo delle operazioni e gli avversari ad inseguire, talvolta riavvicinandosi alla Robur pronta comunque a riprendere subito il largo.

La finale è biancazzurra

Sostenuti dal suo quasi incessante delle trombette dei propri tifosi, i roburini hanno dunque subito preso il controllo delle operazioni, e sono andati avanti sino al termine senza alcun calo di tensione e di attenzione: 86-78 il punteggio conclusivo.

(foto: i festeggiamenti finali dal video della diretta proposta su Facebook della Federazione pallacanestro)

