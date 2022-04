x x

SARONNO – A testimonianza del grande interesse per quanto accade all’interno della casa di riposo intercomunale Focris e del suo cda ieri le notizie più lette sono state quelle relativi al presidente uscente Tommaso Mascarello (come già anticipato da ilSaronno) e dal sul successore Stefano Barcellini.

Grande mobilitazione ieri pomeriggio al Prealpi per soccorrere una 73enne vittima di un malore per strada.

Raggirato con la tecnica dei controlli per l’acqua inquinata: così un anziano è stato truffato da un sedicente tutore dell’ordine che è riuscito a prendergli soldi e gioielli.

Saronno, con la truffa dell’acqua un sedicente tutore dell’ordine riesce a raggirare anziano Barboncino aggredito al parco Aironi da un pitbull: caccia al padrone del cane mentre la vittima si trova in rianimazione.

Gerenzano, appello per trovare il padrone del cane che ha aggredito una barboncina finita in rianimazione Raid in centro: slogan contro la guerra e il Pd.

Ad un anno dall’apertura tutti i dati dell’hub vaccinale: solo il 21% degli utenti è residente a Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn