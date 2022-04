x x

SARONNO / LOMAZZO / LIMBIATE – Ieri alle 11.20 in via Somaini a Lomazzo per una caduta dalla moto è rimasto ferito un 40enne: è stato soccorso dai carabinieri e da una ambulanza del Sos ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

Per una caduta accidentale dalla bici, ieri alle 12.15, in via Trieste a Limbiate un pensionato di 77 anni ha avuto bisogno di soccorsi. Sul posto una pattuglia della polizia locale limbiatese e l’ambulanza della Croce rossa di Misinto. L’anziano è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese e ricoverato con contusioni varie, ma non è apparso in pericolo di vita.

Ieri alle 12 in via Colombo a Saronno per un malore è stata soccorsa una donna di 95 anni: sul posto carabinieri, polizia locale e l’ambulanza della Croce rossa saronnese, ma la paziente si è presto ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

