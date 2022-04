Pic nic e gite del verde, la polizia delle Groane ricorda tutte le regole

x x

SOLARO – “Per le feste pasquali chi va nel parco si deve ricordare le regole!” Così, anche con un video, la polizia loale del Parco delle Groane, in vista di escursioni e pic nic nell’area naturalistica; facile immaginare che in questi giorni ci sarà il pienone. C’è ovviamente l’obbligo di pulire, ed anche di prendere tutte le cautele del caso per evitare il rischio di causare incendi nei boschi, un problema particolarmente serio in questo periodo, viste le particolari condizioni meteorologiche, nel segno della forte siccità.

Per conoscere o ripassare le regole che devono seguire gli utenti dell’area verde, il riferimento è il sito ufficiale:

www.parcogroane.it

