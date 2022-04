x x

SARONNO – Porte aperte al centro islamico di Saronno: sarà possibile visitarlo e cenare ospiti dei volontari della struttura.

Il Centro Islamico di Saronno “in occasione del mese benedetto del Ramadan è lieto di invitarvi al 3′ Iftar con la cittadinanza. Questo speciale e gioioso momento di condivisione si terrà Sabato 23 aprile presso la sede del centro oslamico in via Grieg 44 a Saronno, ci onoreranno della loro presenza, oltre ad altri graditi ospiti, il prevosto della città, il sindaco e altri componenti della giunta e del consiglio comunale. Dalle 19 le porte saranno aperte e sarà possibile visitare i luoghi del centro, nello specifico la sala di preghiera e la speciale mostra dedicata alla vita del profeta dell’Islam condotta dai giovani della comunità. Sarà possibile incontrare il maestro calligrafo Eyas Alshayeb e farsi rilasciare la calligrafia artistica del proprio nome in lingua araba”.

Proseguono dal centro: “Sarà inoltre possibile indossare e portarsi a casa uno scatto fotografico con i tipici abiti femminili e maschili della cultura islamica e, per non farci mancare nulla, chi vorrà potrà anche farsi disegnare dalle nostre bravissime ragazze i tipici “tatuaggi” artistici con la tradizionale mistura a base di henne’. La cena sarà offerta dal centro a base di piatti provenienti da diverse culture culinarie tipiche dei Paesi di provenienza dei fedeli. Thè alla menta e dolci non possono mancare!”

Richiesta prenotazione tavoli tramite messaggio whatsapp al numero 3204006576 con il proprio cognome, il numero di eventuali partecipanti ed eventuali intolleranze alimentari.

15042022