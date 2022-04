x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota con cui la Fim Srl, proprietaria del cantiere e della quasi totalità dell’immobile posto in piazzetta Croce e piazza Indipendenza fa chiarezza sulle sorti dei prunus al centro di un acceso dibattito cittadino dopo che l’assessore al Verde Franco Casali l’intenzione dell’Amministrazione di volerli sostituire con dei ligustri avvenuto durante la serata di incontro con i cittadini del centro tenuti a Villa Gianetti.

“A radicale smentita di quanto detto dell’Amministrazione sul danneggiamento delle piante di pruni ad opera del cantiere precisiamo che questo sono state ripiantumate a cura e a spese della Fim srl ed erano vive e vegete alla chiusura del cantiere (come può essere dimostrato dalla documentazione fotografica).

Solo successivamente, a causa dell’incuria e della disattenzione del Comune, che seppur sollecitato non ha provveduto alla corretta manutezione del verde attraverso una semplice annaffiatura, sono seccate.

Questa è l’esatta e veritiera ricostruzione dei fatti. L’Amministrazione si assuma quindi le responsabilità del caso e non scarichi il barile sulla proprietà del cantiere che ha riqualificato un’area comunale attraverso ingenti investimenti”.

