SARONNO – Nella giornata di ieri sono iniziati gli eventi dedicati al rito della settimana santa: in previsione della Pasqua sono stati moltissimi i fedeli a riunirsi in chiesa per il giovedì santo.

A partire dalla messa nell’oratorio, che ha raccolto sul posto moltissimi ragazzi e fedeli in un momento di riflessione religiosa collettiva.

Moltissima adesione anche per la lavanda dei piedi che ha coinvolto, oltre al Santuario della Sacra Vergine, le parrocchie di Sacra Familia, Regina Pacis, San Giuseppe e San Giovanni Battista.

Continuano, intanto, i riti in previsione della Pasqua. Per il venerdì santo alle 15 inizia la celebrazione della passione di Gesù in tutte le parrocchie, che coinvolgerà alle 18 la chiesa di San Francesco. Questa sera, alle 21, si terrà la via Crucis cittadina, con partenza al Santuario e arrivo alla chiesa Prepositurale.

