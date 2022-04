x x

CISLAGO – In occasione della festa patronale dedicata a Sant’Abbondanzio, domenica 24 e lunedì 25 aprile, per le vie del centro cittadino gli Assessorati al Commercio e alla Cultura del Comune stanno programmando diversi momenti di socializzazione per famiglie e bambini, in collaborazione con la Pro Loco e con le associazioni cittadine.

Il programma prevede una mostra fotografica a cura della Pro Loco, laboratori creativi e multisport a cura dell’associazione Il Circolino Culturale e Sport Village Cislago, uno spettacolo di danza con l’associazione Danzarte, e laboratori musicali e di lettura con le associazioni “Culturale Ricercare2” e “Il baule delle storie” e tornei sportivi con Cistellum Basket e Cistellum Karate; ci sarà anche una rievocazione storica a cura dell’associazione Amici dell’Infanzia. Sarà inoltre possibile visitare il cortile del Castello Visconti Castelbarco e il Museo delle Carrozze presso il Garden Sporting Club Massina, in collaborazione con il gruppo Alpini di Cislago.

In entrambe le giornate è prevista la presenza di bancarelle per la vendita di prodotti, spazi dedicati ad attività ludico culturali e artistiche, e un luna park allestito presso l’area di via Libertà.

La tradizionale processione di Sant’Abbondazio, patrono di Cislago le cui spoglie sono ospitate nella Chiesa di Santa Maria Assunta, è prevista per domenica 24 aprile, con partenza da piazza Enrico Toti alle ore 14.45, mentre la celebrazione liturgica si terrà lunedì 25 aprile alle ore 10.45.

