SARONNO – Festa grande per i coloro biancazzurri l’Az Robur Saronno ieri sera ha raggiunto un traguardo storico: è la prima a scrivere il proprio nome come vincitrice della Coppa Lombardia, nuovissima manifestazione dedicata alla pallacanestro regionale.

Al palasport di Adro nel Bresciano, che è stato inaugurato proprio ieri, nella finalissima la squadra di Renato Biffi trionfa contro Pizzighettone con risultato di 86-78. Partita in controllo dall’inizio alla fine , con la Robur che è sempre stata in vantaggio e nonostante qualche tentativo di rimonta, è sempre riuscita a tenere a distanza gli avversari. Decisiva la prestazione sontuosa di De Capitani, che con 24 punti è il miglior realizzatore.

Az Robur Saronno: Politi 7, Marusic 4, Cozzoli 11, Quinti 2, De Capitani 24, Gurioli 20, Tresso 11, Pellegrini 7, Motta 0, Cova 0, Banfi 0, Fabbian 0.

Giacomo Rimoldi

(foto: Az Robur Saronno ad Adro dopo la vittoria in Coppa Lombardia)

