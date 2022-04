Gestire il proprio cane: due incontri (gratis) a Lazzate

x x

LAZZATE – Oggi, sabato 16 aprile dalle 15.30 alle 17.3 il Centro cinofilo del Rosento organizza, con il patrocinio del Comune di Lazzate, il primo di due incontri gratuiti rivolti ai residenti e ai loro amici a 4 zampe per indirizzare i cittadini ad una corretta gestione del proprio animale. Questi incontri saranno propedeutici, per chi lo volesse, anche per effettuare eventualmente la prova del “patentino” Cae1, che si svolgerà il mese prossimo.

Il secondo incontro si svolgerà domenica 24 aprile a partire dalle 10.30 e sino alle 12.30.

L’iniziativa si svolge ai campi scuola del centro, che si trovano in via Vittorio Emanuele 150.

