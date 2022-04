x x

ORIGGIO – Ennesimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri all’intersezione fra le asutostrade A8 ed A9 in direzione sud, e traffico difficoltoso. E’ successo al bivio in autostrada, sul territorio di Origgio, dove è accorsa la polizia stradale e sono arrivate due ambulanze della Croce rossa per soccorrere tre persone, che erano a bordo di una vettura incidentata: un ragazzo di 20 anni, un uomo di 37 ed uno di 39 anni. Sono stati accompagnati negli ospedali di Saronno e Rho per essere medicati di non gravi contusioni.

Gli agenti della polstrada hanno deviato il traffico per fare in modo che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza ed hanno quindi avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

(foto archivio)

16042022