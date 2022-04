x x

SARONNO – Saronno inizia l'iter per capire come sia stato possibile perdere i 4 milioni di euro già assegnati dal ministero per la riqualificazione della scuola Rodari. Martedì pomeriggio in presenza nella sala riunioni del Municipio si è costituita la commissione consiliare d'inchiesta votata all'unanimità (con l'astensione del presidente Pierluigi Gilli delegato di Con Saronno) dal consiglio comunale nelll'ultima sede. Obiettivo di questo primo incontro era l'elezione del presidente e del vicepresidente della commissione. Fagioli Raffaele è stato eletto dalle minoranze presidente della Commissione Consiliare d'inchiesta Rodari, con 7 voto a favore e 4 astensioni; Simone Galli eletto Vicepresidente per la maggioranza, all'unanimità di 13 voti su 13. I membri della commissione sono Raffaele Fagioli (Lega), Gianpietro Guaglianone (FdI), Cristiana Dho (Obiettivo Saronno), Marta Gilli (delegata da Fi) Simone Galli (Pd), Francesca Rufini (delegata da Con Saronno), Nourhan Moustafa ([email protected]) e Mattia Cattaneo (Con Saronno) Tra le novità, proprio la decisione di Forza Italia, annunciata in consiglio comunale dal capogruppo Agostino De Marco di nominare come propria delegata Marta Gilli che, come indipendente, non avrebbe potuto far parte della commissione. "L'ho anticipato in consiglio comunale e abbiamo tenuto fede a quanto detto – spiega il capogruppo azzurro Agostino De Marco – è un motivo di trasparenza e anche l'occasione per far fare un po' di esperienza ad una giovane entrata da poco in politica". La Rodari è la scuola elementare del quartiere Prealpi. E' stata costruita negli anni Sessanta ed era destinata ad essere utilizzata per pochi anni mentre poi è diventata la scuola del quartiere. Negli ultimi anni i problemi di una struttura decisamente datata e non adatta alle nuove esigenze sono stati numerosissimi. Infiltrazioni d'acqua dal soffitto in caso di pioggia, crollo di pannelli, incursioni notturni e topi per quanto riguarda il plesso scolastico e cattive condizioni dei bagni, serramenti da cambiare per quanto riguarda la palestra recentemente al centro di una presa di posizione degli sportivi che la utilizzano. L'Amministrazione dell'ex sindaco Alessandro Fagioli aveva vinto un bando da 4 milioni di euro per riqualificarla e l'obiettivo della commissione è quello di far chiarezza su come sia avvenuta la perdita del finanziamento di 4 milioni di euro necessario per riqualificare la scuola.