SARONNO – Dopo il caso del barbecue “abusivo” all’ombra del monumento dei caduti bloccato da un intervento della polizia locale nuovo movimentato episodio tra piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Santuario.

E’ successo giovedì pomeriggio quando un gruppo di stranieri stava bivaccando bevendo alcolici e schiamazzando nelle aiuole verdi dello spazio tra il retro del teatro e il sottopassaggio. Una situazione critica sia sul fronte del disturbo della quiete pubblica sia sul fronte del decoro e del degrado. Non a caso un residente della zona che passava di lì ha chiesto agli uomini di non utilizzare alberi e aiuole come bagno pubblico.

Un invito che non è piaciuto ai partecipanti al momento di convisione che hanno minacciato e apostrofato il passante arrivando anche a spaccare una bottiglia di quelle appena svuotate. Il residente si è allontanato per evitare ulteriori problemi allertando però i carabinieri dell’accaduto. Gli esagitati intuendo la malaparata si sono allontanati prima dell’arrivo della pattuglia.

