VENEGONO INFERIORE – E’ deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale di Circolo di Varese il motociclista cinquantenne che oggi pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Venegono Inferiore, in via Manzoni, non lontano dal confine con Tradate. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Saronno, l’automedica ed una ambulanza della Croce rossa: tutti i soccorsi si sono dunque rivelati vani.

Il sinistro si è verificato alle 16.15 quando la motocicletta guidata dall’uomo si è scontrata con una automobile: i militari dell’Arma stanno adesso eseguendo tutti gli accertamenti del caso al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

