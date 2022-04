x x

BOLLATE – Va al Mkf Bollate l’atteso derby della 3′ giornata, 5′ e 6′ turno, del campionato di softball serie A1, contro una Inox Team Saronno ancora rimaneggiata.

La cronaca – Nella gara d’apertura pomeridiana, passa il Mkf Bollate alla seconda ripresa, con 2 punti che scaturiscono da una valida di Petkova seguita da un doppio di Bigatton. Alla quarta ripresa triplo di Armirotto per Saronno che pareggia. Alla settima ripresa doppio di Alessandra Rotondo con due out e Lozada corre a casa, 2-3. Ma Cecchetti segna subito il 3-3 nella parte bassa del settimo inning quando con due out Bollate mette a segno anche il punto decisivo 4-3.

Nella rivincita Laura Bigatton mette a segno un doppio da 2 punti alla seconda ripresa e poi una valida porta a punto la stessa Bigatton, nella terza ripresa altri 4 punti per le padrone di casa che volano a 8-0, con Marrone a rilevare in peda Rusconi ed a chiudere la partita. Alla quarta ripresa entrano però 3 punti per Saronno, portando il risultato 8-3. Poi alla quarta ripresa su un errore difensivo entrano altri punti bollatesi e termina 13-3 per manifesta.

(foto: alcune fasi della partita)

16042022