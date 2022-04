Softball, la capitana della Rhea è dottoressa

CARONNO PERTUSELLA – Prima di partire per la Sardegna per giocare a Nuoro con la sua squadra impegnata a Nuoro, la capitana della Rheavendors Caronno Pertusella, Chiara Ambrosi, ha anche trovato il tempo di… laurerarsi. Lo ha fatto l’altro giorno a Milano, festeggiatissima dalle compagne di squadra e da tutto lo staff tecnico e la società caronnese.

“Tanti auguri al nostro capitano che, oltre ad aver spento le candeline, in questi giorni ha anche ottenuto la laurea in Fisioterapia. Complimenti Chiara, continua così, sia in campo che fuori!” Ed ora il pensiero di Chiara e compagne è tutto già rivolto al match odierno contro Nuoro, 3′ giornata del campionato di softball serie A1.

Il programma del 3° turno di serie A1 softball

Gir. A, dalle 12 Sestese-Pianoro; dalle 17: MKF Bollate-Inox Team Saronno (ore 17). Riposa Bertazzoni Collecchio.

Gir. B, dalle 12: Metalco Thunders Castellana-Taurus Donati Parma; dalle 17: Banco di Sardegna Nuoro-Rheavendors Caronno, Bussolengo-Poderi dal Nespoli Forlì.

Classifiche. Gir. A: Inox Team Sar (2-0) 1.000; MKF Bol (3-1) 750; Sestese (1-1) 500; Bertazzoni Collecchio e Pianoro 250 (1-3).

Gir. B: Rheavendors Car e Poderi dal Nespoli For (3-1) 750; Bussolengo e Banco di Sardegna Nuo (2-2) 500; Metalco Cast e Taurus Donati Par (1-3) 250.

(foto: Chiara Ambrosi neo-dottoressa in fisioterapia)

