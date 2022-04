x x

GERENZANO – Una croce davvero speciale e suggestiva, che nasce dalla base di un tronco, quella della via crucis di ieri sera a Gerenzano, alla quale hanno partecipato tanti fedeli, con i sacerdoti locali. Punto di ritrovo ed arrivo la chiesa parrocchiale nella centralissima piazza De Gasperi.

Grande partecipazione anche a Saronno, dove la via crucis si è sviluppata dal Santuario della Beata vergine dei miracoli alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà: dopo i momenti peggiori della pandemia da coronavirus è finalmente ritornata la via crucis “in presenza”, alla quale hanno preso parte tantissimi fedeli. La processione è partita attorno alle 21 ed è arrivata poi nel centro storico. Vi hanno partecipato tutte le autorità comunali, ad iniziare dal sindaco Augusto Airoldi e dalla sua vice Laura Succi, c’erano tanti esponenti del mondo poitico e dell’associazionismo locale, e soprattutto tanti cittadini, tanti fedeli che si sono radunati per questa cerimonia con il prevosto don Claudio Galimberti ed i sacerdoti saronnesi.

Molti fedeli si sono radunati anche per la via crucis a Cislago.

(foto: nelle immagini dell’oratorio San Filippo Neri, alcuni momento della via crucis di ieri sera a Gerenzano)

16042022