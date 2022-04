x x

SARONNO- Domenica 10 aprile alle 14.30 si è svolto il torneo open di scacchi 2022 nella sala Nevera delle biblioteca comunale di Saronno (via del Santuario), organizzato dal Circolo ricreativo aziendale delle Ferrovie nord Milano in collaborazione con l’associazione Saronno Scacchi e con il patrocinio della città di Saronno. All’evento si sono iscritti in 32. La modalità di svolgimento è stata il classico girone svizzero a 5 turni, con un tempo di riflessione di massimo 15 minuti.

Visconti e Gotelli battono tutti

Il primo classificato è stato Simone Visconti. Nella categoria juoniores invece ha vinto Sofia Gotelli di Milano.

(foto: alcuni momenti della riuscita manifestazione)

