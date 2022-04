x x

SARONNO – TURATE – Al momento non ci sono ancora i contorni, a partire dai mezzi coinvolti e dalla dinamica, ma è già drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte di Pasqua lungo l’A9 Lainate-Como-Chiasso.

Poco dopo la mezzanotte di sabato all’altezza del chilometro 17 alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme per un grave incidente. Sul posto sono accorse due ambulanze, un’autoinfermieristica da Saronno e l’automedica da Cantù. Presente per garantire ai soccorritori di operare in sicurezza gli uomini della polizia stradale e quindi per gli accertamenti del caso quelli della Questura di Como. Mobilitati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per aiutare i soccorritori. Secondo quanto reso noto dalla centrale operativa Areu ci sarebbero 5 feriti: una bimba di 4 anni, una 41enne, un 38enne e una coppia di 25enne. Biente da fare invece per un 49enne morto sul posto.

(seguono aggiornamenti)

(foto archivio)

