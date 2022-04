x x

LIMBIATE – “Da giovedì 14 aprile via Monte Sabotino è percorribile in un unico senso di marcia: da via Monte Grappa verso via Monte Bianco. La modifica viabilistica garantirà maggior sicurezza a residenti e pedoni”. Lo comunica l’Amministrazione comunale limbiatese.

Precisano dal Comune: “Infatti, oltre alla diminuzione del transito automobilistico dovuta alla differente percorribilità, la creazione di un percorso protetto permetterà di attraversare in sicurezza il tratto che congiungerà la ciclabile ed il nuovo tratto che sarà realizzato per raggiungere via Monte Grappa e via Bonaparte”.

(foto: via Mone Sabotino di Limbiate dopo la modifica viabilistica disposta dal Comune; adesso è diventata un senso unico)

