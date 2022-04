x x

LOMAZZO – “Rinnovato il direttivo del sodalizio Gruppo anziani di Lomazzo e Manera, che conta 480 iscritti. Come presidente è stato riconfermato Vittorio Pagani, il vice-presidente è Lorella Furini, mentre il segretario amministrativo è Ernesto Corbella”. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale lomazzese.

Dal Comune ricordano anche che i consiglieri sono “Achille Villa, Ernesto Corbella, Angela Pozzoni, Barbara Desiderati, Emma Angela Benzoni, Ettore Bozzoni Salvatore Gallo e Teresina Radice. Il sodalizio continuerà ad offrire importanti servizi come da quelli di natura infermieristica, tutti i martedì mattina a partire dalle 8.30 e sino alle 10.30. Nel prossimo futuro ritorneranno anche le serate danzanti”.

