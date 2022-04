x x

SARONNO – Domenica 24 aprile i Lions Club e il Leo Club Saronno organizzano nel centro cittadino e al Parco del Lura l’evento Lions Day. Questo evento, patrocinato dal Comune di Saronno, prevede una gara podistica di 7 chilometri nel parco Lura e delle iniziative, che si svolgeranno nel centro cittadino, che prevedono la possibilità di fare test della vista in un van attrezzato alla presenza di specialisti, di fare esami della glicemia eseguiti da personale medico, di conoscere ed avvicinare i cani guida Lions e i cani molecolari, di partecipare ad un torneo di scacchi con scacchiera gigante, di contribuire alla raccolta di occhiali usati e, infine, di partecipare a diverse iniziative rivolte ai più giovani. La gara di corsa, supportata dalle tre importanti associazioni locali podistiche Osa, Gap e Running, avrà inizio con il ritrovo al parco Lura, nella piazzetta Melvin Jones (ingresso da via Marx o da via Volpi) alle 9 per partire con la gara alle 10.

Sono previste sei categorie di premiazioni: maschio e femmina under 18, 18-50 e over 50. Le iscrizioni e il ritiro della pettorina potranno avvenire già nei giorni precedenti nei punti vendita saronnesi Ottica Bergamini in via P.L. Monti 15/a e Autoscuola la Nazionale in via San Giuseppe 67. Le iniziative che si svolgeranno nel centro città, in piazza Volontari del Sangue, avranno inizio alle 10 e proseguiranno fino alle 17.

