x x

NUORO – Gli intoppi durante la trasferta, col volo per la Sardegna ritardato e inizio partita posticipato alle 18 rispetto alle 17 da calendario, non hanno distratto la Rheavendors Caronno che sabato pomeriggio e sera ha vinto le due gare in programma sul diamante di Nuoro. Risultato pesante per le caronnesi del manager Argenis Blanco, che in questo modo restano al vertice della classifica nel girone B di serie A1.

La cronaca – Gara 1 nettamente a favore della Rhea, 8-1: ospiti capaci di rimontare all’iniziale vantaggio delle sarde, un punto alla prima ripresa; con cinque punti caronnesi al secondo inning 2 al quarto ed 1 al sesto. E con home run di Lara Cecchetti.

In gara 2 ancora vittoria del Caronno ma con un più sofferto 2-1: due punti caronnesi alla quarta e quinta ripresa, con Nuoro ad accorciare alla settima. Bella la sfida a distanza della lanciatrici straniere, Yillian Tornes (foto) del Caronno ha realizzato 13 strike out, Annabelle Kay Ramirez del Nuoro 12. Fuoricampo caronnesi di Melany Sheldon e Yuruby Alicart.

Nel girone A invece la sconfitta del Saronno nel derby con il Mkf Bollate.

170102022