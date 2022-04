x x

SARONNO – Sono arrivate anche in Rianimazione all’ospedale di Saronno le colombe donate negli ultimi giorni dal noto pasticcere Iginio Massari.

Un ringraziamento dall’Asst Valle Olona è arrivata tramite i social con una bella foto delle colombe artigianali. Come spiega il Giorno: “Nei giorni scorsi Massari ha deciso di dedicare una parte dei dipendenti alla produzione di 2.500 colombe da regalare agli operatori sanitari lombardi. Iginio, Debora e Nicola Massari si sono recati presso l‘hub vaccinale di Brescia per consegnare parte delle colombe destinate a tutti i centri lombardi. “Abbiamo deciso di fare questo gesto – spiega Iginio Massari – perché siamo convinti che tutti noi dobbiamo solo ringraziare coloro che negli ultimi due anni si sono adoperati per sconfiggere una malattia sconosciuta e che ci ha costretti a mesi difficili”

Sull’iniziativa non è mancato il ringraziamento, riportato da Ansa, “Grazie al maestro Iginio Massari che quest’anno ha fatto dono delle sue colombe di Pasqua artigianali al personale sanitario della Lombardia. A Brescia le ha consegnate di persona – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana -. Ecco la Pasqua: il tempo della speranza. Mai come quest’anno, il mondo chiede di rinascere”.

