SARONNO – Denuncia a piede libero per un uomo che ha fatto la spesa all’Esselunga di via Novara a Saronno e poi alle casse ha tirato dritto cercando di non pagare. L’episodio si è verificato alle 12 dell’altro giorno. Protagonista di questa vicenda un nordafricano, che ha gironzolato fra gli scaffali, ha raccolto in un sacchetto parecchie derrate alimentari e poi ha cercato di guadagnare l’uscita senza pagare niente. Ma il personale del punto vendita già lo stava tenendo d’occhio, e così lo stranieri è stato bloccato davanti al parcheggio e consegnato ad una pattuglia della polizia locale, nel frattempo fatta arrivare sul posto. Recuperata anche la refurtiva.

17042022