SARONNO – Continuano gli ottimi risultati dei giovani spadaccini di Scherma Saronno. Nella Coppa Italia Regionale Assoluti, tenutasi a Castellanza il 2 e 3 aprile, conquistano il pass per la finale nazionale di Ancona Alessandro Aivaliotis, Giulia Oldani e Sofia Grassi.

Ottima è stata la loro prestazione a fronte del nutrito numero di partecipanti alla gara da tempo attesa da tutti gli appassionati della scherma.

Nel weekend appena trascorso, nella Coppa Italia Regionale svoltasi a Ciserano (Bg), nella categoria under 17 è da segnalare l’ottimo risultato di Sara Giordani che con il 5° posto ottiene la qualifica per la finale nazionale di Rovigo.

Nella categoria Under 20 maschile Matteo Restani, dopo il passaggio dei gironi, si ferma alle eliminazioni dirette, pur tirando con impegno.

Pierluigi Canettoli e Alessandro Aivaliotis avanzano nel tabellone e vengono fermati solo da un atleta nazionale ucraino, vincitore della competizione. Alssandro termina al 5° posto e Pierluigi al 14°. Entrambi si qualificano per la gara nazionale.

Infine, nella categoria under 20 femminile, Sofia Grassi si classifica al 3° posto e Camilla Mondelli al 10° ottenendo anch’esse il passaggio alla finale nazionale di Rovigo.

I meravigliosi risultati sopra elencati confermano come il movimento schermistico saronnese sia una realtà consolidata e apprezzata dagli addetti ai lavori e dai simpatizzanti di questa disciplina olimpica. Scherma Saronno si caratterizza per l’aspetto tecnico dei propri allievi affinato quotidianamente dai tecnici Andrea Giuliani e Marco Di Martino, e per lo spirito educativo che contraddistingue la società a partire dalla sua fondazione che risale all’estate del 2016. Come già ricordato, Scherma Saronno sarà protagonista dell’organizzazione del prossimo appuntamento di gare di qualificazione GPG che si terrà a Gerenzano, dove la società saronnese aspetta chiunque voglia avvicinarsi e conoscere meglio questo sport durante lo svolgimento di un confronto individuale, ma senza dimenticare il forte spirito di collaborazione forgiato dal gioco in squadra.

