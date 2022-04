Covid a Turate, oltre 80 i casi attivi

x x

TURATE – Il sindaco di Turate, Alberto Oleari, ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus in paese.

Buongiorno a tutta la cittadinanza, ad oggi, a Turate, abbiamo 81 casi di persone positive al covid, 1 in più rispetto a settimana scorsa. Sono 43 i nuovi positivi della settimana, 16 in meno rispetto a settimana scorsa. Un andamento abbastanza stabile che fa sperare in una prossima discesa.

Infine: auguro a tutti i cittadini una santa pasqua di serenità e pace. A livello internazionale sicuramente, ma anche dentro i nostri cuori, con i nostri familiari, amici e con chi ci circonda. Prima ancora che dai grandi capi politici, la pace comincia da noi!

(foto archivio: il sindaco Alberto Oleari con alcuni sacerdoti)

