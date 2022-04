x x

SARONNO – Un’interrogazione all’assessore e vicesindaco Laura Succi per fare il punto sulle attività degli assessorati Cultura, Promozione territoriale e Pari Opportunità è quella che ha presentato poco più di un mese fa il consigliere comunale di Obiettivo Saronno Luca Davide.

Il consigliere viola ha deciso di rendere note con una serie di video tutte le risposte alle interrogazioni presentate dall’Amministrazione a partire da questa in cui si parla del coinvolgimento delle associazioni nel programma degli eventi estivi, della creazione del band “Saronno”, della rinascita del portale web Saronnocityguide, della situazione del teatro, della riqualificazione dell’ex Asilo di via Roma del progetto per lavorare in sinergia con gli altri comuni sul settore della cultura. L’interrogazione si conclude con due domande sulle pari opportunità ossia sulla attività svolte nell’ambito della rete Ready e se l’Amministrazione intende partecipare a bandi del Pnrr per realizzare il bilancio di genere. Nella descrizione il link per leggere l’interrogazione e la risposta dell’Amministrazione.