ORIGGIO – Traffico rallentato stamane in direzione nord sull’autostrada A8, con code già al bivio di Origgio con la A9. Il tutto per un tamponamento fra automobili avvenuto nel tratto compreso fra Legnano e Castellanza. Un incidente senza gravi feriti ma per il quale ben 10 persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Fra i contusi anche un ragazzino di 11 anni. gli altri sono di età compresa fra i 25 ed i 79 anni. Grande la mobilitazione dei mezzi di soccorso, oltre alle pattuglie della polizia stradale sono arrivate tre ambulanze – di Sos Uboldo, Croce azzurra Caronno Pertusella e Croce rossa di Busto Arsizio – e l’automedica da Varese.

A complicare la situazione poco dopo, alle 11.15, un ulteriore tamponamento fra due automobili avvenuto sempre nel tratto fra Legnano e Castellenza e sempre in direzione nord: in questo caso sono rimaste ferite una donna di 37 anni ed una bambina di 9 anni, soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

(foto archivio)

18042022