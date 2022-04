x x

LIMBIATE – “La scelta della scuola superiore è il primo passo verso l’età adulta dei nostri ragazzi ed è importantissimo che riescano ad affrontarlo con serenità e consapevolezza. Il Comune di Limbiate, in collaborazione con le scuole secondarie, ha avviato un progetto legato all’orientamento che ogni anno si arricchisce di nuovi contenuti”. Lo annuncia l’Amministrazione civica limbiatese.

Specificano dal Comune: “Per quest’anno, dopo le prime fasi, dedicate soprattutto ai ragazzi di terza che a gennaio hanno scelto il proprio percorso futuro, sono stati programmati anche altri incontri rivolti ai ragazzi di seconda. In questi giorni tutti gli studenti del secondo anno incontreranno gli esperti del Cross, il Centro di ricerche sull’orientamento e lo sviluppo socio-professionale dell’Università Cattolica, per un incontro di orientamento formativo finalizzato a portare l’attenzione degli studenti al futuro, alla scelta della scuola superiore, allo sviluppo delle professioni e ai cambiamenti del mondo del lavoro. Gli esperti stimoleranno gli studenti all’espressione di pensieri e sentimenti personali legati al futuro e alla riflessione sulla complessità della realtà formativa della scuola secondaria di 2′ grado e della dimensione professionale. Un altro tassello importante per la formazione dei limbiatesi di domani”.

(foto archivio: il Municipio di Limbiate)

