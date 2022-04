x x

LIMBIATE – Prosegue la rassegna di “Oltre il confine”. Dopo l’interessante incontro incentrato sull’arte moderna con Flavio Caroli, giovedì 21 aprile il palcoscenico del teatro sarà occupato da Gemma Calabresi Milite.

Donna di grande forza d’animo, Gemma Calabresi Milite presenterà il suo nuovo libro, “La crepa e la luce”, nel quale racconta le difficoltà della vita dopo l’omicidio del marito, il commissario Calabresi. L’autrice parla dei problemi che ha attraversato e delle complessità nel crescere da sola tre figli. Si tratta di una testimonianza privata e reale che vuole insegnare l’importanza del perdono e della pace.

La serata si svolgerà giovedì 21 aprile alle 21 al teatro comunale di via Valsugana a Limbiate. L’ingresso è libero nel rispetto delle normative sanitarie vigenti in Lombardia contro la diffusione del coronavirus. Per prenotare, scrivere a: [email protected] oppure è possibile fare riferimento all’indirizzo email [email protected]

(foto archivio: il teatro di via Valsugana a Tradate)

