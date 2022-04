x x

SARONNO – L’appello non è legato tanto al valore dei due oggetti rubati quando al dispiacere di un bimbo che in un giorno di vacanza si è ritrovato senza la sua amata bicicletta e il suo monopattino.

A lanciarlo sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se…” una mamma saronnese che spera di poter fare un’inattesa sorpresa al proprio figlio decisamente amareggiato per l’accaduto.

Il furto è avvenuto nell’ingresso condominiale: “Inutile dire che mio figlio ci è rimasto malissimo, e non si dà pace perché rivorrebbe la bici e il monopattino – spiega la mamma nel suo appello – se qualcuno dovesse avvistare in giro una bicicletta blu e un monopattino blu e bianco per favore mi scriva in privato. Specifico che non è per il valore economico dei due oggetti che ho voluto render noto sul gruppo l’accaduto, quanto per l’indignazione nell’apprendere che ci sono persone che sin dalla giovane età si permettono di compiere simili gesti”.

il gruppo Facebook sei di Saronno se dove si trova l’appello della mamma saronnese

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn