LOMAZZO – Grave incidente oggi pomeriggio a Lomazzo, in via Leonardo da Vince alla periferia del paese, vicino alla rotonda all’incrocio con la strada provinciale 32, si sono scontrate una automobile ed una motocicletta. Erano le 16.40 e si sono subito mobilitati i soccorsi: oltre ai carabinieri della Compagnia di Cantù, sono arrivate due ambulanze – della Croce rossa di Lomazzo e della Croce rossa di Saronno – con l’automedica proveniente da Como, ed è stato anche fatto sopraggiungere da Milano l’elisoccorso, che è planata in u terreno nelle vicinanze.

Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, una ragazza di 23 anni ed un uomo di 43 anni, che hanno riportato lesioni e contusioni. Ai pazienti è stato assegnato un “codice rosso”, che indica condizioni di particolare gravità, ed un “codice giallo”. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per ricostruire l’accaduto.

(foto archivio: un velivolo dell’elisoccorso in azione nella zona per un precedente incidente)

18042022