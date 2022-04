x x

SARONNO – Uno spettacolo al cinema Prealpi nel pomeriggio e al mattina le celebrazioni ufficiali. Così si può riassumere il programma dell’amministrazione comunale per l’anniversario della Liberazione il primo che dopo la pandemia vedrà la presenza dei cittadini non solo a messa ma anche con il corteo e i discorsi ufficiali.

Si parte alle 10 con la celebrazione della Messa in Prepositurale seguita dall’alzabandiera in piazza Libertà. Quindi sarà la volta del corte che come tradizione percorrendo corso Italia, piazza San Francesco, via Diaz, viale Rimembranze e piazza Caduti Saronnesi arriverà prima al monumento a Salvo D’Acquisto e poi a quello ai caduti saronnesi per la deposizione delle corone d’alloro. A chiudere la cerimonia i discorsi commemorativi.

Alle 15,30 al cine teatro Prealpi, nell’omonima piazza, lo spettacolo “256 secondi Piovono Bombe”.

(foto archivio: un immagine delle celebrazioni dell’anno scorso)

