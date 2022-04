x x

CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento con la storia per la Caronnese che, mercoledì pomeriggio, si gioca l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Avversario di giornata la Virtus Ciserano Bergamo, realtà bergamasca che aveva raccolto le ceneri dall’allora Alzano Cene diventando Virtus Bergamo, unendo poi le forze con il Ciserano. “Per la nostra società la volontà di provare a scrivere la storia. In passato, infatti, solo una volta la Caronnese è arrivata ai quarti di finale di questa manifestazione. Era l’anno 2012-2013 e, in quel caso, fu fatale il ko interno contro i veneti del Delta Porto Tolle” ricordano i dirigenti della Caronnese. Si gioca dalle 15.

Manuel Scalise: “Vincere aiuta a vincere, vogliamo accedere alle semifinali”

Un cammino fatto di sole vittorie in Coppa. Tutto è cominciato a settembre, battendo il Sangiuliano City Nova (attualmente primo nel girone B di Serie D e vicino alla vittoria del campionato). Poi il successo contro la Castellanzese e i colpi esterni a Breno e a Tortona. Ora servirà un’altra giornata importante per strappare il pass per le semifinali. Manuel Scalise, allenatore della Caronnese presenta così il match: “Domani bisogna fare una prestazione importante. Vogliamo continuare a scalare la montagna e accedere alle semifinali. Vado controcorrente forse, non snobbo minimamente questo impegno. La Coppa penso sia importante e stimolante e sono convinto che vincere aiuti a vincere. Pensiamo solo alla partita di domani, poi penseremo al Varese”. Qui sotto l’intervista completa al nostro mister.

Gli avversari – La Virtus Ciserano Bergamo

Sesta forza del girone B, ma ad un solo punto dai playoff, la Virtus Ciserano Bergamo è in un momento particolarmente positivo fatto di quattro vittorie consecutive. In Coppa tre vittorie in un cammino tutto veneto eliminando rispettivamente l’ArzignanoChiamo, il Delta Porto Tolle e il Caldiero Terme. Il giocatore da temere maggiormente è sicuramente Emanuele Bardelloni, faro dell’attacco e, con 16 gol, trascinatore in più di un’occasione della squadra di Ivan Del Prato. Tanti i giocatori d’esperienza, dall’esterno Nicola Madonna, passando per il faro di centrocampo Stefano Selvatico al difensore Francesco Delcarro. Da non sottovalutare anche la nutrita presenza di under, per una realtà che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il proprio settore giovanile. Un unico precedente tra Caronnese e Virtus, nella stagione 2018/2019. A Caronno Pertusella successo netto della Caronnese (4-1), che fu poi sconfitta di misura (1-0) in terra bergamasca.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Diatta Papa, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sapio Diego, Sardo Samuel.

19042022