SARONNO / COGLIATE / TRADATE – Tornano oggi, dopo la pausa pasquale, anche gli aggiornamenti dei dati locali sui nuovi contagi da coronavirus. Il dato è comulativo di Paqua e Pasquetta. A Saronno +17; a Tradate +24, a Caronno Pertusella +22. Nel vicino comasco a Lomazzo +14, nelle Groane a Limbiate +33, a Cogliate +6.

Questi i numeri dei contagi aggiornato alle ultime 48 ore, da inizio pandemia, in alcune località della zona (fra parentesi il dato al 17 aprile, per un confronto):

Saronno 10.446 (10.429)

Tradate 5.186 (5.162)

Caronno Pertusella 5.674 (5.652)

Varese 21.803 (21.709)

Busto Arsizio 22.015 (21.944)

Gallarate 13.648 (13.603)

Nel Comasco:

Lomazzo 2.897 (2.883)

Bregnano 2.030 (2.022)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 10.251 (10.218)

Cesano Maderno 11.406 (11.376)

Cogliate 2.533 (2.527)

Lazzate 2.262 (2.250)

Misinto 1.663 (1.659)

Monza 34.040 (33.891)

Desio 11.656 (11.618).

Pochi i tamponi processati in laboratorio il giorno di pasquetta e dunque anche pochi i casi scoperti ed oggi registrati in zona.

Il dati dei nuovi contagi registrati oggi in Lombardia riflettono il modesto numeri di tamponi effettuati a pasquetta. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 21.875 tamponi effettuati, sono 2.329 i nuovi positivi (10,6% dei tamponi processati in laboratorio). Oggi in Italia nuovi casi 27.214 e 127 decessi, tasso positività al 15.6 per cento.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: centro vaccinale in zona)

19042022