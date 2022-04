Lomazzo, Orizzonti cultura su Facebook: viaggio nella memoria di San Martino

x x

LOMAZZO – Prosegue, per il ciclo Orizzonte Cultura de Comune di Lomazzo, il viaggio nella memoria del San Martino di Como, ossia quello che fu il manicomio provinciale del nostro territorio lariano. “Con la presentazione del libro “Pazza”, scritto da Camilla Marinoni, abbiamo restituito alla memoria la storia vera di una lomazzese di nome Angela. Ma sono 42.000 le persone originarie del nostro territorio che hanno legato la loro esistenza al San Martino: con lo storico e filosofo Gianfranco Giudice e con il poeta Mauro Fogliaresi vogliamo proseguire questo viaggio di riscoperta, e con loro ricostruiremo l’intera vicenda del San Martino, tra passato e attualità” ricordano dal Comune.

Appuntamento a martedì 19 aprile in diretta Facebook sulla pagina della biblioteca civica di Lomazzo.

(foto archivio: il Municipio di Lomazzo)

