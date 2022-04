Oggi al Museo Gianetti di Saronno via ai “Martedì delle letture”

x x

SARONNO – Oggi dalle 21 alle 22.30 verrà inaugurata al Museo Gianetti di via Carcano la settimana edizione de “I martedì delle letture”, con un incontro straordinario a tema della “Giornata mondiale del libro”. Durante la serata sarà possibile leggere e discutere con tanti amanti della lettura di alcuni passi tratti da libri.

Modalità di partecipazione

Ovviamente l’evento si tiene nel rispetto delle norme anti-covid che sono attualmente in vigore in Lombardia, come disposto dalle autorità regionali e nazionali. La prenotazione è consigliata. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo email [email protected] oppure chiamare il numero telefonico 029602383.

