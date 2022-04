x x

SARONNO – L’annuncio è arrivato dall’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Maria Pozzoli dieci giorni fa durante l’ultimo incontro del percorso partecipato organizzato dall’Amministrazione comunale coi cittadini del centro. Rispondendo alle domande dei saronnesi sulla stato di incuria dei passaggi pedonali e dei marciapiedi l’assessore ai Lavori Pubblici Pozzoli ha anticipato l’avvio “dopo Pasqua” di un cantiere in piazza Cadorna “per il rinnovamento del marciapiede-isola spartitraffico centrale che viene utilizzato anche come attestazione per i mezzi di trasporto pubblico”

Effettivamente asfalto e cordoli sono decisamente malmessi un po’ per i problemi creati dal passare del tempo un po’ per i danni provocati dalle radici delle piante tanto che i casi di cadute e di “inciampi” non sono mancati. Gli ultimi interventi realizzati in piazza Cadorna sono stati eseguiti dall’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli che ha rinnovato il marciapiede del lato della piazza in cui si trova la scala del sottopassaggio.

Ora l’assessore Pozzoli ha rimarcato l’importanza dell’intervento sul marciapiede centrale sia sul fronte della sicurezza sia su quello del decoro urbano. Non a caso la zona della stazione è stata al centro dei sopralluoghi, realizzati dalla nuova delegata ai Lavori Pubblici poco dopo il suo insedimento, nelle zone più sensibili di Saronno, a partire dall’asse che collega la zona del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a piazza Libertà, proprio per valutare gli interventi del caso a 360 gradi.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn