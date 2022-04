x x

SOLARO – Al Parco delle Groane le porte sono sempre aperte a chi vive nel pieno rispetto della natura: perché non ospitare quindi un villaggio vichingo? Detto e fatto, nei giorni di Pasqua l’area della Polveriera di Solaro, dove c’è la sede del parco si è trasformata in un piccolo campo organizzato dall’Ascd Svinfylking, associazione sportiva culturale dilettantistica con sede a Casorate Primo, fondata nel 2019.

I soci dello Svinfylking (ASCD Svinfylking Viking reenactors), parola che si può tradurre in “guerrieri dente di cinghiale” hanno allestito un vero e proprio campo da venerdì a lunedì, dormendo nelle tende vichinghe, cucinando ricette storiche e allenandosi con arco, spada e ascia da neve. Tutti i materiali vengono costruiti direttamente dai soci, che hanno utilizzato il campo anche per testare l’attrezzatura, oltre che per rievocare la vita dei vichinghi danesi, i norreni. “Speriamo di non aver fatto arrabbiare qualche guerriero vichingo… in ogni caso vi consigliamo di andare sul sito dell’associazione dove ci sono anche i contatti per conoscere le loro iniziative” il suggerimento dei responsabili dell’ente parco.

(foto: il villaggio vichingo allestito al Parco Groane lo scorso fine settimana)

19042022