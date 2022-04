x x

ARESE – Si trova alle porte del Saronnese l’enorme e coloratissimo campo di tulipani, dove chiunque può andare a raccoglierli: si trova nei pressi della struttura commerciale de “Il Centro” di via Luraghi ad Arese. E’ il primo e più grande “U-pick garden” d’Italia; si tratta di Tulipani-Italiani e si trova di fronte a Il Centro! Ce ne sono di 450 varietà diverse sono uno spettacolo di colori. L’apertura è prevista fino a fine aprile, tutti i giorni dalle 9 alle 19, sabato e domenica dalle 8.30 fino alle 19. Per accedere è possibile acquistare i buoni ingresso che comprendono la raccolta di 2 tulipani.

I buoni si possono comprare online sul sito https://www.tulipani-italiani.it/raccolta-al-campo al costo di 4 euro, e direttamente al campo al costo di 5 euro, i bambini sotto i 4 anni non pagano. “Sarete liberi di raccogliere tulipani aggiuntivi al costo di 1,50 euro cadauno, rispettando la natura e i fiori” rimarcano da Il Centro.

