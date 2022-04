x x

CESATE – Aiutare la Croce Viola di Cesate è possibile con una firma durante la compilazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, anche quest’anno ogni cittadino ha la possibilità di destinare il proprio 5×1000 dell’Irpef alle associazioni di volontariato, senza partecipare attivamente con una donazione monetaria.

Il 5×1000 non va, però, confuso con l’8×1000: non si tratta del contributo destinato alle confessioni religiose. Infatti, il cittadino contribuente non pagherà nulla direttamente all’associazione, ma per dare il proprio contributo basta una firma e il codice fiscale (10487630153) di Croce Viola Cesate nel riquadro del modello unico del 730 o del Certificato unico dipendente (Cud).

La pubblica assistenza Croce Viola Cesate nasce nel 1985 come distaccamento della Pubblica Assistenza Croce Viola Milano con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza gli interventi di primo soccorso con ambulanza e servizio di trasporto con autovetture o ambulanze per persone bisognose di terapie.

20042022