Cogliate, tributo in musica al maestro Lotito

COGLIATE – “Nei giorni scorsi si è svolto un emozionante concerto in onore del maestro Giuseppe Lotito con la Civica filarmonica di Mendrisio, organizzato dal nostro corpo musicale Verdi”. A ricordare il riuscito evento, che si è svolto nella chiesa parrocchiale, il sindaco Andrea Basilico.

La manifestazione è stata promossa in memoria di Lotito, recentemente scomparso. Il maestro si era spento nel febbraio scorso, aveva 82 anni. Per molto tempo Lotito è stato il direttore della banda cogliatese; incarico del quale da qualche anno si occupa il maestro Gian Carlo Ghinzani. Il Corpo musicale di Cogliate è ben conosciuto non solo in paese ma in tutta la zona, dove partecipa abitualmente ad eventi ed iniziative, sempre con grande successo.

