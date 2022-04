x x

ORIGGIO – Super appassionato di “vintage”, nei giorni scorsi c’è stata anche una vetrina televisiva per il 43enne Cristian Ferrario di Origgio, che ha partecipato a “Cash or trash”, trasmissione della Nove; e nel programma è riuscito a “piazzare” un proprio oggetto, un set da toilette anni cinquanta, ai mercanti d’arte che partecipano al programma.

Di professione panettiere, Cristian ha dunque la passione per il vintage, una passione iniziata con le auto americana e le moto Harley Davidson, e poi dagli orologi ai capi di vestiario. Una collezione, la sua, ampia e variegata e che ama ampliare ogni volta ce ne sia l’occasione; anche tramite gli scambi con altri appassionati. Magari rimpolpando ulteriormente quel che tiene nell’armadio, ovvero centinaia di cappelli. Mentre in garage ha anche tantissime biciclette.

(foto: Cristian Ferrario)

