SARONNO – Nuovo ufficiale per il corpo di polizia locale di Saronno è Stefano Di Maria 40enne assunto tramite concorso dell’Unione ovest lago Varese. Da vent’anni in polizia locale, negli ultimi ha lavorato a Rho in polizia giudiziaria con particolare attenzione al fronte antidroga.

E’ operativo a Saronno dal 16 aprile e si occuperà proprio di polizia giudiziaria seguendo anche i servizi antidorga e quelli con l’unità cinofila. A presentarlo stamattina, con il sindaco Augusto Airoldi, il comandante Claudio Borsani: “Gli diamo il benvenuto nel nostro comando e speriamo si ambienti presto dando il proprio contributo all’attività operativa”.

“Grazie di quest’accoglienza – ha esordito Di Maria – ho ventennale esperienza, ma in un settore come quello della polizia locale c’è sempre da imparare. Negli ultimi 10 anni mi sono occupato di polizia giudiziaria a Rho, sono molto cresciuto in questo ambito e cercherò di portare a Saronno quest’esperienza, dando il massimo per il comando e la città.”

“Rimarco la soddisfazione del sindaco – ha concluso Airoldi – anche con la delega di assessore alla Sicurezza per questo nuovo ingresso. Non sarà l’ultimo dell’anno. Scontiamo i tempi lenti della burocrazia, ma contiamo di portare a bordo un altro paio di agenti prima della fine 2022”.

